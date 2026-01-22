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The Middle

Der alte Mann und der Baum

WarnerStaffel 9Folge 11vom 22.01.2026
Der alte Mann und der Baum

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The Middle

Folge 11: Der alte Mann und der Baum

21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6

Sue überredet ihre Mutter, eine Silvester-Party zu schmeißen, um erneut die Chance zu ergreifen, Sean zu küssen und damit zu beweisen, dass er sie wirklich mag. Mike ist mit den Jungs und seinem Vater auf einem Roadtrip. Doch hat sein Vater das Ziel noch nicht bekannt gegeben - aus gutem Grund, wie man bei der Ankunft sieht.

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