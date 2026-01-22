Der alte Mann und der BaumJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 11: Der alte Mann und der Baum
21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6
Sue überredet ihre Mutter, eine Silvester-Party zu schmeißen, um erneut die Chance zu ergreifen, Sean zu küssen und damit zu beweisen, dass er sie wirklich mag. Mike ist mit den Jungs und seinem Vater auf einem Roadtrip. Doch hat sein Vater das Ziel noch nicht bekannt gegeben - aus gutem Grund, wie man bei der Ankunft sieht.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen