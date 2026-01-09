Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Staffel 9Folge 2vom 09.01.2026
Folge 2: Die Fress-Monster

21 Min.Ab 6

Axl hat einen Job gefunden: Er ist jetzt Busfahrer - was Mike und Frankie gar nicht gefällt. Doch Frankie wird schnell abgelenkt von ihrer Nachbarin Nancy, als sie herausfindet, dass sie ihre alten Sachen gegen leckeres Essen tauschen kann. Derweil hat Sue Probleme an der Uni, denn ihre neue Wohnung ist bereits belegt.

