The Middle
Folge 2: Die Fress-Monster
21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6
Axl hat einen Job gefunden: Er ist jetzt Busfahrer - was Mike und Frankie gar nicht gefällt. Doch Frankie wird schnell abgelenkt von ihrer Nachbarin Nancy, als sie herausfindet, dass sie ihre alten Sachen gegen leckeres Essen tauschen kann. Derweil hat Sue Probleme an der Uni, denn ihre neue Wohnung ist bereits belegt.
The Middle
