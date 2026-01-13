Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Das Mörderhaus

WarnerStaffel 9Folge 4vom 13.01.2026
Das Mörderhaus

The Middle

Folge 4: Das Mörderhaus

21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 6

Es ist wieder Halloween und es wird gruseliger denn je: Frankie findet heraus, dass in ihrem eigenen Haus eine Frau gestorben ist. Frankie und Brick vermuten, dass es sich um Mord handelt, und da der Fall nie geklärt wurde, müssen sie die Aufklärung selbst in die Hand nehmen.

The Middle

The Middle

