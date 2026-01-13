The Middle
Folge 4: Das Mörderhaus
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 6
Es ist wieder Halloween und es wird gruseliger denn je: Frankie findet heraus, dass in ihrem eigenen Haus eine Frau gestorben ist. Frankie und Brick vermuten, dass es sich um Mord handelt, und da der Fall nie geklärt wurde, müssen sie die Aufklärung selbst in die Hand nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen