The Middle
Folge 16: Das Gruppenkuscheln
21 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6
Brick denkt, dass seine Lehrerin ihn für die früheren Fehler seiner Geschwister büßen lässt, und bittet die beiden, sich bei der Lehrerin zu entschuldigen. Das Ergebnis ist für Brick leider nicht zufriedenstellend. Mike bekommt davon aber nichts mit, denn er hat alle Hände voll zu tun mit seiner neuen Beförderung. Doch warum ist er bei seinem Abschied so emotionslos zu seinen Arbeitskollegen?
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
