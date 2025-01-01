The Middle
Folge 17: Der Stinkstiefel
21 Min.Ab 6
Sue muss zurück zum College. Als sie losfahren will, bemerkt sie, dass ihr vollgepacktes Auto geklaut wurde. Schnell finden die Hecks heraus, dass die Glossners dahinterstecken. Schon bald entwickelt sich der Nachbarschaftskrieg des Jahrhunderts!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen