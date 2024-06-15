The Middle
Folge 20: Der Riesenknall
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Der Abschlussball steht bevor, und Brick soll mit Cindy gehen, auch wenn sie beide keine Lust haben. Doch Frankie zwingt ihren Sohn dazu und findet dadurch etwas heraus, was sie länger beschäftigt. Sue und Axl sind ebenfalls beschäftigt, und zwar mit Sues Geburtstagsüberraschung. Doch leider ist es nicht das, was Sue erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen