The Middle
Folge 13: Der Trockenbau
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Frankie sucht eine inspirierende Beschäftigung und findet die Erfüllung durch die Kirche; ihren Kindern gefällt das gar nicht. Axl bekommt auch einige Wünsche erfüllt, jedoch nicht durch das Schicksal, sondern durch Lexi. Mike beschließt unterdessen, Sue und Brick das Loch in deren Wand selbst reparieren zu lassen - nicht seine beste Idee.
Weitere Folgen in Staffel 9
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen