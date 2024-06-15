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The Middle

Der Trockenbau

Staffel 9Folge 13vom 15.06.2024
Der Trockenbau

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The Middle

Folge 13: Der Trockenbau

21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6

Frankie sucht eine inspirierende Beschäftigung und findet die Erfüllung durch die Kirche; ihren Kindern gefällt das gar nicht. Axl bekommt auch einige Wünsche erfüllt, jedoch nicht durch das Schicksal, sondern durch Lexi. Mike beschließt unterdessen, Sue und Brick das Loch in deren Wand selbst reparieren zu lassen - nicht seine beste Idee.

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