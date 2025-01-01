The Middle
Folge 18: Der Liebeskampf
21 Min.Ab 6
Brick und Cindy sind bis über beide Ohren ineinander verliebt - zum Leidwesen ihres Rektors. Nachdem er Mike und Frankie zu sich in die Sprechstunde zitiert hat, verlangt er, dass sie Brick dazu bringen, mit Cindy nicht mehr hemmungslos in der Schule rumzuknutschen. Das wirkt sich allerdings nicht nur auf Bricks Beziehung aus. Auch Sue arbeitet an einer Beziehung, und zwar mit der zu Sean.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
