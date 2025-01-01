The Middle
Folge 19: Die Fledermaus
21 Min.Ab 6
Axl muss lernen, sich gegen seinen Vater zu behaupten. Der Anlass ist ein neues Auto. Auch Sue wird erwachsen und möchte etwas aus ihrem Leben machen. Sie bewirbt sich daher bei einer großen Hotelkette. Sie setzt alles auf das Skype-Bewerbungsgespräch, doch dann kommt ihr eine Fledermaus in die Quere.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
