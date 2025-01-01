The Middle
Folge 6: Der Haustyrann
21 Min.Ab 6
Frankies Mutter Pat wird aus dem Krankenhaus entlassen, bleibt zunächst bei ihrer Tochter und deren Familie, und treibt sie langsam aber sicher in den Wahnsinn. Sue und Sean versuchen sich unterdessen zu verkuppeln. Merken sie noch rechtzeitig, dass sie eigentlich die Richtigen füreinander sind?
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
