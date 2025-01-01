Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 9Folge 9
Folge 9: Der geplatzte Knoten

21 Min.Ab 6

Die Norwoods lassen sich scheiden. Das veranlasst Mike, sich richtig um Frankie zu bemühen und ihr seine ungeteilte Liebe zu schenken. Er übertreibt jedoch etwas. Auch bei Brick liegt Liebe in der Luft, denn er versucht Cindy zurückzugewinnen. Doch sie macht es ihm nicht einfach und er muss drei Mutproben bewältigen.

