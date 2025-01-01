The Middle
Folge 9: Der geplatzte Knoten
21 Min.Ab 6
Die Norwoods lassen sich scheiden. Das veranlasst Mike, sich richtig um Frankie zu bemühen und ihr seine ungeteilte Liebe zu schenken. Er übertreibt jedoch etwas. Auch bei Brick liegt Liebe in der Luft, denn er versucht Cindy zurückzugewinnen. Doch sie macht es ihm nicht einfach und er muss drei Mutproben bewältigen.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen