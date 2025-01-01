The Middle
Folge 12: Der andere Mann
21 Min.Ab 6
Mike und Axl verstehen sich besser als jemals zuvor, doch anstatt sich darüber zu freuen, fühlt Frankie sich ausgeschlossen. Auch Brad versucht Aufmerksamkeit zu erregen, und zwar die von Luke, dem Drummer aus Aidans Band. Leider kann Sue deshalb nicht ihren Plan verfolgen, mit Aidan Schluss zu machen, was richtig gefährlich für sie wird.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen