Staffel 9Folge 12
Folge 12: Der andere Mann

21 Min.Ab 6

Mike und Axl verstehen sich besser als jemals zuvor, doch anstatt sich darüber zu freuen, fühlt Frankie sich ausgeschlossen. Auch Brad versucht Aufmerksamkeit zu erregen, und zwar die von Luke, dem Drummer aus Aidans Band. Leider kann Sue deshalb nicht ihren Plan verfolgen, mit Aidan Schluss zu machen, was richtig gefährlich für sie wird.

