Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der königliche Hauptgewinn

WarnerStaffel 9Folge 21
Der königliche Hauptgewinn

Der königliche HauptgewinnJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 21: Der königliche Hauptgewinn

21 Min.Ab 6

Der Muttertag rückt näher und die Kinder haben noch keine Geschenke. Doch durch Bricks neues Hobby werden sie inspiriert: Sie wollen ein Quiz gewinnen, dessen Preis eine Reise nach London zur Royal Wedding ist. Jetzt müssen sie nur noch alle Fragen beantworten. Axl kann allerdings nicht helfen, denn er ist heimlich bei einem Vorstellungsgespräch in Denver.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen