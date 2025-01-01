The Middle
Folge 22: Der lange Weg zum Nichts
21 Min.Ab 6
Axl hat endlich einen Job ergattert. Frankie hat indes Verlustängste, weshalb sie ihn davon überzeugen will, die Stelle nicht anzunehmen. Sue hat für die Probleme ihrer Mutter gerade keinen Kopf, denn Sean fliegt sehr bald nach Afrika und weiß immer noch nichts von ihren Gefühlen für ihn. Auch Brick hat ein laufendes Projekt: Sein Stuhl ist kaputt und er braucht einen neuen. Dabei übertreibt er jedoch ein bisschen.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
