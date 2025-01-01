The Originals
Folge 1: Für immer und ewig
41 Min.Ab 12
New Orleans, das frühere Zuhause der Urvampire Klaus, Rebekah und Elijah, ist nun in der Hand von Klaus' Zögling Marcel. Er kontrolliert das Treiben der Vampire, Hexen und Werwölfe. Als die schwangere Hayley in die Stadt kommt, gerät die Hierarchie ins Wanken. Sie erwartet ein Kind von Klaus, der in seiner Stadt wieder an die Macht kommen will. Doch dafür muss der Hybrid ein Mitglied der Familie opfern ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
