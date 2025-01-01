Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frucht des Giftbaums

41 Min.Ab 16

Die Hexen sind sich einig: Das Kind in Hayleys Bauch muss sterben. Dafür stechen sie die mit Hayley verbundene Sophie mit einer Nadel, die die Körpertemperatur erhöht und so das Ungeborene qualvoll verenden lässt. Elijah überzeugt Davina, einen Entkettungszauber auszusprechen, der das Leben von Mutter und Kind retten soll. Als dieser ihr nicht gelingt, bricht Panik aus. Unterdessen kommt Marcel Klaus' falschem Spiel auf die Schliche und zieht seine Konsequenzen daraus.

