Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Hexen vs. Vampire

WarnerStaffel 1Folge 3
Hexen vs. Vampire

Hexen vs. VampireJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 3: Hexen vs. Vampire

41 Min.Ab 16

Klaus geht strategisch an die Wiedergewinnung seiner Herrschaft über New Orleans heran: Um Marcels Vertrauen zu gewinnen, tötet er im richtigen Moment eine Hexe, die seinem Widersacher gefährlich wurde. Als Dank sichert ihm Marcel zu, den gefangenen Elijah auszuhändigen. Die mächtige Hexe Davina ist jedoch dagegen - sie braucht noch Zeit um herauszufinden, wie man einen Urvampir für immer auslöschen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen