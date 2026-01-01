The Originals
Folge 20: Der geheimnisvolle Schlüssel
41 Min.Ab 16
Cami bekommt einen Hinweis auf die Existenz eines geheimnisvollen Schlüssels. Sie geht der Sache auf den Grund und erfährt, dass er in Marcels Besitz ist. Der Schlüssel hat die Macht, die Ordnung der übernatürlichen Wesen zu erschüttern und das pure Chaos über die Welt ausbrechen zu lassen. Unterdessen schwebt Hayley aufgrund eines bösen Zaubers zwischen Leben und Tod. Plötzlich sucht sie Mikael heim, der ihr ebenfalls nach dem Leben trachtet.
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction, Mystery, Horror
Produktion:US, 2013
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
