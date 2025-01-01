The Originals
Folge 9: Machtübernahme
41 Min.Ab 16
Um ihr Vertrauen zu gewinnen, befiehlt Klaus den Vampiren, alle Werwölfe umzubringen. Hayley ist entsetzt und bittet Elijah um Hilfe. Unterdessen finden die Erzfeinde Marcel und Klaus wieder zueinander. Die große Verliererin dieser neu gewonnen Freundschaft ist Rebekah - Marcel wendet sich von ihr ab.
