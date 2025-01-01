Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 9
Folge 9: Machtübernahme

41 Min.Ab 16

Um ihr Vertrauen zu gewinnen, befiehlt Klaus den Vampiren, alle Werwölfe umzubringen. Hayley ist entsetzt und bittet Elijah um Hilfe. Unterdessen finden die Erzfeinde Marcel und Klaus wieder zueinander. Die große Verliererin dieser neu gewonnen Freundschaft ist Rebekah - Marcel wendet sich von ihr ab.

