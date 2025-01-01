Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Nach mir die Sinflut!

WarnerStaffel 1Folge 11
Nach mir die Sinflut!

Nach mir die Sinflut!Jetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 11: Nach mir die Sinflut!

40 Min.Ab 16

New Orleans steht kurz vor seiner Auslöschung: Die vier Elemente geraten in Aufruhr, ausgelöst durch Davinas Zorn. Auf ein Erdbeben folgt ein heftiger Sturm und, wenn niemand etwas unternimmt, eine Überschwemmung und schließlich eine Feuersbrunst. Die Urvampire beschließen daher, das Ernteritual zu Ende zu bringen. Dafür muss Davina aber getötet werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen