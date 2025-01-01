The Originals
Folge 11: Nach mir die Sinflut!
40 Min.Ab 16
New Orleans steht kurz vor seiner Auslöschung: Die vier Elemente geraten in Aufruhr, ausgelöst durch Davinas Zorn. Auf ein Erdbeben folgt ein heftiger Sturm und, wenn niemand etwas unternimmt, eine Überschwemmung und schließlich eine Feuersbrunst. Die Urvampire beschließen daher, das Ernteritual zu Ende zu bringen. Dafür muss Davina aber getötet werden.
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
