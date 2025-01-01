The Originals
Folge 13: Vollmond
41 Min.Ab 16
Pfarrer Kieran ereilt das gleiche Schicksal wie seinen Neffen Sean: Eine Hexe belegt ihn mit einem Fluch, der ihn in den Wahnsinn treibt und Mordgelüste in ihm wachsen lässt. Die Hexe Genevieve verspricht Cami, das Leben des Pfarrers retten zu können, wenn sie Klaus umbringt. Mit einem verzauberten Messer bewaffnet, trifft Cami den Urvampir in einer Kirche ...
