Staffel 1Folge 8
Folge 8: Zurück auf Anfang

41 Min.Ab 16

Elijah leidet in der Waldhütte an Krämpfen und Fieberträumen durch den Biss seines Bruders. In seinem Wahn spricht er mit seiner großen Liebe, der lange verstorbenen Hexe Celeste. Unterdessen tappt Klaus in eine Falle, die ihm Marcel und Rebekah gestellt haben. Umzingelt von Marcels Vampirgefolge, steht er ganz alleine an der Front. Die Kräfte eines Urvampirs sollte jedoch niemand unterschätzen ...

