The Originals
Folge 7: Aderlass
41 Min.Ab 16
Die schwangere Hayley ist verschwunden und Marcel beteuert, nichts damit zu tun zu haben. Es steckt tatsächlich ein anderer, alter Bekannter hinter ihrer Entführung: Tyler befürchtet, dass Klaus mit Hilfe des Babys eine Hybridenarmee schaffen will. Elijah ist den beiden bereits auf der Spur ...
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen