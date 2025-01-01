Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Staffel 1Folge 15
Folge 15: Mordlust

41 Min.Ab 16

Elijah befreit seinen Bruder von dem vergifteten Dolch und beauftragt Cami, sich um Klaus zu kümmern. So erfährt sie von ihm die grausame Geschichte über seinen Vater, der aus reiner Mordlust ein gesamtes Theater samt Zuschauern niederbrannte. Sein Ziel war es, dort seine eigenen Kinder zu töten. Unterdessen machen sich Marcel und Rebekah an die Arbeit, um Davina wieder von den Toten auferstehen zu lassen.

