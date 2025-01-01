The Originals
Folge 16: Abschied von New Orleans
41 Min.Ab 16
Celestes Zauber verhindert, dass die Urvampir-Geschwister den Friedhof verlassen können. Die Stimmung ist am Siedepunkt: Klaus ist fest entschlossen, Rebekah für ihren Verrat umzubringen. Elijah geht dazwischen und im Laufe des Tages findet ein schmerzhaftes, aber auch klärendes Gespräch statt. Als der Zauber gebrochen wird, fällt Rebekah eine folgenschwere Entscheidung.
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
