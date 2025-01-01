Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abschied von New Orleans

WarnerStaffel 1Folge 16
Folge 16: Abschied von New Orleans

41 Min.Ab 16

Celestes Zauber verhindert, dass die Urvampir-Geschwister den Friedhof verlassen können. Die Stimmung ist am Siedepunkt: Klaus ist fest entschlossen, Rebekah für ihren Verrat umzubringen. Elijah geht dazwischen und im Laufe des Tages findet ein schmerzhaftes, aber auch klärendes Gespräch statt. Als der Zauber gebrochen wird, fällt Rebekah eine folgenschwere Entscheidung.

