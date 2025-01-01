The Originals
Folge 4: Geheimnisvoller Retter
41 Min.Ab 16
Das größte Fest des Jahres zieht durch die Straßen von New Orleans. Davina überredet Marcel, ihr Versteck verlassen zu dürfen und sich zu amüsieren. Sie wünscht sich jedoch nichts mehr, als ihren besten Freund, den Geiger Tim, wiederzusehen. Klaus sorgt dafür, dass das Wiedersehen nicht die erwartete Freude bringt. Haley flieht unterdessen vor einer Ärztin, die sowohl Haley als auch ihr Ungeborenes umbringen will. Ein geheimnisvoller Retter hilft ihr bei der Flucht ...
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction, Mystery, Horror
Produktion:US, 2013
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
