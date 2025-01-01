Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Geheimnisvoller Retter

WarnerStaffel 1Folge 4
Geheimnisvoller Retter

Folge 4: Geheimnisvoller Retter

41 Min.Ab 16

Das größte Fest des Jahres zieht durch die Straßen von New Orleans. Davina überredet Marcel, ihr Versteck verlassen zu dürfen und sich zu amüsieren. Sie wünscht sich jedoch nichts mehr, als ihren besten Freund, den Geiger Tim, wiederzusehen. Klaus sorgt dafür, dass das Wiedersehen nicht die erwartete Freude bringt. Haley flieht unterdessen vor einer Ärztin, die sowohl Haley als auch ihr Ungeborenes umbringen will. Ein geheimnisvoller Retter hilft ihr bei der Flucht ...

