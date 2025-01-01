The Originals
Folge 21: Schlacht um New Orleans
41 Min.Ab 12
Hexen, Werwölfe, Vampire - die Kämpfe zwischen den drei übernatürlichen Parteien werden immer blutiger und hinterhältiger: Genevieve gelingt es, die Mondlichtringe zu erschaffen, indem sie Klaus' Blut verwendet. So erleidet Klaus jedes Mal, wenn ein Werwolf die Magie der Steine nutzt, höllische Qualen. Unterdessen ist Hayley in höchster Gefahr. Die Hexen bringen sie gewaltsam in die Kirche, wo sie durch den Schock Wehen bekommt. Ihr Kind soll noch vor Ort geopfert werden ...
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
