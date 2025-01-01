Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Von der Wiege bis ins Grab

WarnerStaffel 1Folge 22
Von der Wiege bis ins Grab

The Originals

Folge 22: Von der Wiege bis ins Grab

41 Min.Ab 12

Hayley bringt in der Kirche ihr Kind zur Welt. Nach der Geburt schneidet ihr Monique die Kehle durch, nimmt das Kind an sich und verschwindet zusammen mit den anderen Hexen. Marcel, Klaus und Elijah machen sich auf die Suche nach den Verschwundenen und kommen gerade noch rechtzeitig, um das Neugeborene zu befreien. Unterdessen hält Davina Mikael auf dem Dachboden gefangen. Die Vampire werden von allen Seiten bedroht. Werden sie sich und das Kind retten können?

