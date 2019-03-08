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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 11vom 08.03.2019
Die haben die Säge vergessen

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 11: Die haben die Säge vergessen

24 Min.Folge vom 08.03.2019Ab 6

Die Zwei vom Polizeirevier rücken gemeinsam mit der Feuerwehr aus. Ein maroder Ast droht auf die Straßenbahnleitung zu fallen und den Verkehr lahm zu legen. Kein Problem für Toto und Harry - die auch nie um ein Späßchen verlegen sind.

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