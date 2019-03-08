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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 08.03.2019
Bus überrollt seine kleinen Fahrgäste

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 9: Bus überrollt seine kleinen Fahrgäste

24 Min.Folge vom 08.03.2019Ab 6

Sie wollten nur den Bus erwischen um pünktlich zu Hause zu sein. Doch für die Kinder endet der Tag tragisch. Weil die vielen Schulkinder unkontrolliert zum Bus rennen, stürzen einige. Der Bus weicht aus, kann den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

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