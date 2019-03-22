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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 20vom 22.03.2019
Ein Überschlag wie im Actionfilm

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 20: Ein Überschlag wie im Actionfilm

23 Min.Folge vom 22.03.2019Ab 6

Als Toto und Harry zu einem Verkehrsunfall gerufen werden befürchten sie das Schlimmste. Das Auto liegt auf dem Dach und hat bei seiner 180 Grad Drehung auch noch eine Verkehrsinsel zerstört. Ein wahrer Horrorcrash. Zu allem Übel war noch ein Hund im Auto.

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