Staffel 1Folge 5vom 01.03.2019
Auf Zerstörungswut folgt FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen
Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 5: Auf Zerstörungswut folgt Fahrerflucht
24 Min.Folge vom 01.03.2019Ab 6
Er wollte wohl einmal Berge versetzen. Doch stattdessen versetzt er die Straßenpoller Bochums in alle Himmelsrichtungen. Folge: Totalschaden am Auto und an der Straße. Toto und Harry fahnden eilig nach dem Übeltäter, denn der ist auf der Flucht.
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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins