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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 21vom 22.03.2019
Hausdurchsuchung mit gezogener Waffe

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 21: Hausdurchsuchung mit gezogener Waffe

23 Min.Folge vom 22.03.2019Ab 6

Mit gezogener Waffe und leisem Schritt wandern Toto und Harry durch das leerstehende Restaurant. Es wurde aufgebrochen, doch von dem Täter fehlt jede Spur. Dafür haben die Polizisten allerhand Mülle entdeckt, was dafür spricht, dass der Täter noch da ist.

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