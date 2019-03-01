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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 01.03.2019
Schneller als die Polizei erlaubt

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 4: Schneller als die Polizei erlaubt

24 Min.Folge vom 01.03.2019Ab 6

Toto und Harry werden zu einem spektakulären Einsatz gerufen. Ein Streifenbeamter auf dem Motorrad stellt eine Gruppe Männer. Diese haben sich ein illegales Autorennen in der nächtlichen Bochumer Innenstadt geliefert. Das riecht nach einer saftigen Strafe.

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