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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 14vom 15.03.2019
Die Polizei ist kein Schlüsseldienst

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 14: Die Polizei ist kein Schlüsseldienst

24 Min.Folge vom 15.03.2019Ab 6

Da hat sich die verwirrte Frau ohne Schlüssel wohl verwählt! Statt dem Schlüsseldienst ruft sie die Polizei, um ihre Wohnungstür zu öffnen. Toto & Harry eilen trotzdem zur Hilfe. Außerdem: Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn.

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