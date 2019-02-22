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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 22.02.2019
In Bochum ist die Schlagerhölle los

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 3: In Bochum ist die Schlagerhölle los

24 Min.Folge vom 22.02.2019Ab 6

Was tönt da durch die nächtliche Stille? Toto und Harry trauen ihren Ohren nicht! Roland Kaiser schallt aus Opas Wohnung. Als die beiden den Ruhestörer zur Rede stellen, finden sie ihn auf der Couch. Ist ihm was zugestoßen oder ist er nur eingenickt?

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