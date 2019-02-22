Staffel 1Folge 3vom 22.02.2019
In Bochum ist die Schlagerhölle losJetzt kostenlos streamen
Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 3: In Bochum ist die Schlagerhölle los
24 Min.Folge vom 22.02.2019Ab 6
Was tönt da durch die nächtliche Stille? Toto und Harry trauen ihren Ohren nicht! Roland Kaiser schallt aus Opas Wohnung. Als die beiden den Ruhestörer zur Rede stellen, finden sie ihn auf der Couch. Ist ihm was zugestoßen oder ist er nur eingenickt?
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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins