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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 16vom 15.03.2019
Autoknacken unter Polizeiaufsicht

Autoknacken unter PolizeiaufsichtJetzt kostenlos streamen

Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 16: Autoknacken unter Polizeiaufsicht

24 Min.Folge vom 15.03.2019Ab 6

Toto und Harry eilen herbei, denn es wurde ein Wagendiebstahl gemeldet! Als die beiden am Tatort erscheinen, finden sie eine Gruppe Männer die versuchen ein Auto zu öffnen. Hilfsbereit geben Toto und Harry Tipps zum Autoknacken!

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