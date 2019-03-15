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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 13vom 15.03.2019
Socken und Schnaps sind fette Beute

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 13: Socken und Schnaps sind fette Beute

24 Min.Folge vom 15.03.2019Ab 6

Als Toto und Harry am Kaufhaus ankommen, treffen sie dort einen alten Bekannten. Ein notorischer Ganove mit Hörproblemen. Der Obdachlose klaut für sein Leben gern Socken für warme Füße und Schnaps für einen warmen Bauch. Doch damit kommt er nicht durch!

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