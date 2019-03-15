Staffel 1Folge 13vom 15.03.2019
Socken und Schnaps sind fette BeuteJetzt kostenlos streamen
Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 13: Socken und Schnaps sind fette Beute
24 Min.Folge vom 15.03.2019Ab 6
Als Toto und Harry am Kaufhaus ankommen, treffen sie dort einen alten Bekannten. Ein notorischer Ganove mit Hörproblemen. Der Obdachlose klaut für sein Leben gern Socken für warme Füße und Schnaps für einen warmen Bauch. Doch damit kommt er nicht durch!
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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins