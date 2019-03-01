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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 01.03.2019
Amatuer-Hulk wirft mit Fahrrad

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 7: Amatuer-Hulk wirft mit Fahrrad

24 Min.Folge vom 01.03.2019Ab 6

Wenn ich nicht fahren darf, soll niemand fahren! So muss wohl das Motto des Bochumer Amateuer-Hulks gelautet haben, als er wie von Sinnen sein Fahrrad gegen den Bus wirft. Toto und Harry müssen nun ermitteln. Sachbeschädigung oder tatsächlich ein Unfall?

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