Staffel 1Folge 1
Fauler Zauber
Trollz
Folge 1: Fauler Zauber
23 Min.Ab 6
In einer fantastischen Welt voller Zauberei und Magie schlagen sich die fünf Troll-Mädchen Amethyst, Ruby, Onyx, Topaz und Saphir mit sehr alltäglichen Problemen herum: Pickeln, Partys und Liebeskummer. In ihrem Beste-Freunde-fürs-Leben-Club versuchen die 14-jährigen Girlies, ihre privaten und schulischen Probleme in den Griff zu bekommen. In der ersten Folge sorgt Amethyst für eine Überraschung.
