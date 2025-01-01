Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trollz

Staffel 1Folge 16
Der Baum und der Drache

Folge 16: Der Baum und der Drache

23 Min.Ab 6

Onyx und Topaz gehen zu einer Mitternachtssitzung, um die mysteriösen fehlenden Ahnen zu demaskieren. Einer Vision aus einem Traum folgend, gelangt Onyx direkt zu Zirkonia, einer Ahnin, die, in einen Baum verwandelt, gefangen ist.

