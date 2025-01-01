Staffel 1Folge 7
Trollz
Folge 7: Geschwindigkeitsrausch
23 Min.Ab 6
Saphir verliebt sich Hals über Kopf in Mica, einen alten Scooter-Rennfahrer. Geblendet von seinem guten Aussehen merkt Saphir nicht, dass sie von ihm nur ausgenutzt wird, um einen Super-Scooter zu bauen.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© DHX