Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Trollz

WildBrainStaffel 1Folge 8
Das große Rennen

Das große RennenJetzt kostenlos streamen

Trollz

Folge 8: Das große Rennen

23 Min.Ab 6

Mica kommt drohend zurück und fordert einen Scooter-Rückkampf. Nach einem Training, das die BFFL für Onyx beim Rivalen Rocky Balboa organisieren, ist es Zeit fürs Rennen. Das Rennen läuft super und Onyx geht in Führung. Aber als der Verlauf für Mica gefährlich wird, gerät Onyx in einen Gewissenskonflikt: Soll sie sich Gold holen oder ihren Stolz vergessen und Mica zur Seite stehen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trollz
WildBrain

Trollz

Alle 1 Staffeln und Folgen