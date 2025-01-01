Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trollz

WildBrainStaffel 1Folge 10
Liebeskummer

Jetzt kostenlos streamen

Trollz

Folge 10: Liebeskummer

23 Min.Ab 6

Jasper plant eine Party. Die völlig verliebte Topaz würde alles dafür tun, eine Einladung von ihm zu bekommen. In dem Bemühen, ihn auf sich aufmerksam zu machen, spricht sie einige Zauber aus. Die ändern erst sie selbst und verwandeln dann Jasper versehentlich in einen hinterhältigen Streber. Ganz nach Aschenputtel-Regeln haben die Mädchen bis Mitternacht Zeit, Jasper in Topaz' süßen Schatz zurückzuverwandeln.

