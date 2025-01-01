Staffel 1Folge 2
Trollz
Folge 2: Eiszeit
23 Min.Ab 6
Die fünf Freundinnen versuchen sich als Magierinnen. Das aber hat unangenehme Folgen: Coal wird zu einem Eisklotz und ganz Trollzopolis wird von einem gewaltigen Erdbeben erschüttert. Die Mädchen treffen den mysteriösen Obsidian, der sie in die wahren Weisheiten der Trollz einführt.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
