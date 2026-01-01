Staffel 1Folge 14
Die nicht ganz so gute alte ZeitJetzt kostenlos streamen
Trollz
Folge 14: Die nicht ganz so gute alte Zeit
23 Min.Ab 6
Simon katapultiert Trollzopolis zurück ins Mittelalter. Während der Rest der Stadt in einer Zeitschleife festsitzt, fliehen die Mädchen vor Sheriff Snarf und einem liebeskranken Ungeheuer. Um die Stadt wieder in die Neuzeit zu holen, müssen sie Obsidian und den Rest von Simons Zauber befreien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trollz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© DHX