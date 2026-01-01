Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trollz

Staffel 1Folge 18
Eine Drachengeschichte

Folge 18: Eine Drachengeschichte

23 Min.Ab 6

Immer noch frustriert, ihre Ahne nicht gefunden zu haben, kehrt Onyx zurück zum geheimen Wald. Doch unglücklicherweise fällt sie dort direkt in die Arme von Simon, der sie in einen Baum verwandelt. Dann kehrt auch noch der wütende Drache zurück. Jetzt wird es eng für Onyx.

