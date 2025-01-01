Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trollz

WildBrainStaffel 1Folge 11
Spieglein, Spieglein

Spieglein, Spieglein

Trollz

Folge 11: Spieglein, Spieglein

23 Min.Ab 6

Um Spott von den Freunden zu vermeiden, bringt Saphir ihre neuen Schuhe zurück. Aber dafür kommt sie mit einem neuen Modedesaster zurück: einem magischen Spiegel-Schmuckanhänger. Als der magische Spiegel Saphir's wachsendem Ego weiter schmeichelt, steckt ihr Kopf plötzlich in einer Wolke fest und sie öffnet ein geheimes Tor. Das freundliche Gesicht im Spiegel war Simon!

