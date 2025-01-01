Staffel 1Folge 13
Trollz
Folge 13: In der Welt der Ahnen
23 Min.Ab 6
Als Ruby den Ahnenring von Amethysts Großmutter ausleiht und verliert, lernen die BFFL-Mädchen auf hartem Wege den Unterschied zwischen leihen und stehlen. Solange die Mädchen den machtvollen Ring wieder finden, bevor er in falsche Hände gerät, ist die Sache kein Problem. Aber plötzlich taucht Sinom auf.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© DHX