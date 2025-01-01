Staffel 1Folge 9
Folge 9: Ehrlich währt am längsten
23 Min.Ab 6
Die Geschehnisse der Rennen holen sie letztendlich ein und die BFFL-Mädchen müssen ihrem härtesten Feind entgegentreten: dem Gesetz. Nach dem Ableisten ihrer Strafe im alten Trollz-Haus entlässt der alte Troll Fossil die Mädchen aufgrund ihres guten Benehmens. Um ihm zu danken, bekämpfen die BFFL für Fossils geliebtes Spielzeug Gobby Schmutzmonster und Steinungeheuer im Geisterwald. Mica versucht, die Lorbeeren einzuheimsen.
